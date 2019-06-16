Боксёр Усик отказался от чемпионского пояса по версии IBF

Украинский боксёр Александр Усик отказался от титула чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) в первом тяжёлом весе. Об этом написал его менеджер Эгис Климас в своём инстаграме.

— Усик обратился к IBF с просьбой немедленно отказаться от титула. Он благодарит IBF за поддержку и в будущем поборется за пояс в тяжёлом весе. Таким образом, полноценный чемпионский титул IBF будет доступен для победителя боя Юниер Дортикос — Эндрю Табити, — сообщил Климас.

6 июня Усик расстался с титулом чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии WBO (Всемирная боксёрская организация) вслед за титулом по версии WBC (Всемирный боксёрский совет).

В марте он отказался от аналогичного титула по версии WBA (Всемирная боксёрская ассоциация).

В последний раз Усик выходил на ринг осенью 2018-го, отправив в нокаут британца Тони Беллью и таким образом сохранив титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе. В этом бою он защитил пояса по версиям WBO, WBC, WBA и IBF. Боксёр одержал 16 побед в карьере.

Бой Дортикоса и Табити состоялся 15 июня в Риге в рамках 1/2 финала Всемирной боксёрской суперсерии. Поединок окончился победой Дортикоса. Таким образом, он завоевал титул по версии Международной боксёрской федерации и стал первым финалистом второго сезона WBSS.