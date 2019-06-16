Неизвестный разгромил офис борющегося с отменой абортов конгрессмена из США

Неизвестный мужчина проник в районное отделение конгрессмена-демократа Александрии Окасио-Кортес в Нью-Йорке и устроил в нём погром. Об этом сообщает The Hill.

Как рассказал журналистам представитель местной полиции, 27-летний подозреваемый оказался в офисе конгрессмена от района Куинс "без цели кражи". К моменту прибытия стражей порядка у него в руках непонятно зачем был огнетушитель.

Когда полицейские предприняли попытку задержать мужчину, он распылил содержимое огнетушителя, доведя видимость в помещении до нулевой. Когда "облако" рассеялось, перед сотрудниками стоял тот же человек, но уже с разбитой бутылкой в руке.

Пытаться оказывать сопротивление он не стал, вместо этого забаррикадировался в подсобном помещении. Но после переговоров согласился сдаться. Сейчас он проходит проверку на адекватность, обвинения против него пока не выдвинуты.

Отмечается, что самой конгрессвумен в этот момент не было в офисе. Примечательно, что 29-летняя Окасио-Кортес стала самой молодой женщиной, избранной членом нижней палаты парламента. К тому же сейчас она ведёт активную борьбу с американским законодательством и добивается отмены поправки Хайда, которая ограничивает использование бюджетных средств для абортов.