Том Хэнкс на спор ограбил магазин с сувенирами

Американский актёр Том Хэнкс на спор совершил ограбление магазина в Лос-Анджелесе, где украл свою картонную копию и несколько сувенирных статуэток "Оскар", сообщает CNN.
Во время съёмок шоу Jimmy Kimmel Live 14 июня ведущий программы отметил, что Хэнкс слишком "совершенен", поскольку никогда не оказывался в скандальных ситуациях.
Именно поэтому Хэнксу предложили ограбить находящийся недалеко от студии магазинчик с сувенирами. Актёр согласился и, забежав с криком "Я Том Хэнкс, и я забираю эти статуэтки", украл несколько товаров.
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