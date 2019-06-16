Появилось видео дозаправки новейших истребителей Су-35С и Су-30СМ в воздухе

Элемент полёта был выполнен на скорости около 600 км/ч на расстоянии менее 20 метров между воздушным танкером Ил-78 и самолётами.

Самый сложный элемент лётной подготовки выполнил состав истребителей Су-35С и Су-30СМ на высоте 5000–6000 километров над Липецком, сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на Минобороны РФ.

Сообщается, что полёты прошли на базе Липецкого авиацентра. Дозаправка в воздухе осуществлялась на скорости около 600 км/ч на расстоянии менее 20 метров между воздушным танкером Ил-78 и истребителями.

Дозаправка в воздухе — это важный элемент подготовки лётчиков истребительной и бомбардировочной авиации, который позволяет увеличить радиус боевого действия для выполнения задач на большом удалении от мест базирования самолётов.