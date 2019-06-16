В бундестаге раскритиковали Меркель за "тупик в отношениях с Россией"

По мнению одного из депутатов, нынешние отношения между Берлином и Москвой не соответствуют уровню, требуемому для развития двух стран.

Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи выразил уверенность, что канцлер ФРГ Ангела Меркель предпринимает мало усилий для улучшения взаимоотношений с Россией. Его слова приводит РИА "Новости".

— Вместо того чтобы сосредоточить внимание на германских и европейских интересах в отношении РФ, федеральное правительство всё активнее выступает в фарватере администрации США, рассчитывающей на эскалацию гонки вооружений и геостратегическую политику сдерживания в отношении Кремля, — сказал политик.

По его мнению, нынешние отношения между Берлином и Москвой не соответствуют уровню, требуемому для развития двух стран. При этом новые санкции лишь усугубляют положение дел.

— Взаимное прекращение санкций было бы условием для возобновления активного движения в диалоге между ФРГ и РФ. Это способствовало бы достижению правовых международных решений в международных конфликтах, — добавил Гизи.

Он заключил, что безопасность в мире нельзя обеспечить без участия России или в условиях противостояния с ней.