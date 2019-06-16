Появилось видео с места жуткой аварии с 8 погибшими под Воронежем

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Последствия страшной аварии в Воронежской области, в которой погибло восемь человек, а в живых осталась только 10-летняя девочка, попали на видео. Об этом сообщает портал "Вести Воронеж".

Как видно на кадрах, передние части автомобилей сильно искорёжены. По информации журналистов, из-за этого некоторых пострадавших не удавалось освободить из обломков без помощи спецтехники.

ДТП с участием легковушки и микроавтобуса произошло на 59-м километре автодороги Воронеж — Луганск. Водитель минивэна Volkswagen Transporter осуществлял частные перевозки, в салоне сидело восемь человек. В автомобиле Ford Focus в момент аварии находился только водитель. По предварительной версии, он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

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