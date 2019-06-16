Синоптики предупредили москвичей о дожде

Переменная облачность, местами небольшой дождь и температура до плюс 24 градусов ожидаются в российской столице сегодня, 16 июня. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днём столбики термометров будут курсировать от 22 до 24 градусов тепла. В ночь на 17 июня ожидается похолодание до плюс 12 градусов. В Московской области днём температура будет колебаться в пределах 20–25 градусов тепла, ночью похолодает до плюс 4 градусов.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летняя жара.