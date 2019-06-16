Бизнесмены в Дагестане похитили 71 млн на школьных госконтрактах

По версии следствия, вместо указанного в документах сливочного масла в учебные заведения поставлялся суррогат на пальмовом масле.

Сотрудники правоохранительных органов Дагестана выявили и задержали преступную группу, которая промышляла мошенничеством при исполнении госконтрактов на поставки сливочного масла в детские сады и школы. Предполагаемый ущерб от их деятельности составляет 71 миллион рублей.

Был задержан директор компании "Махачкалапродукт", а также трое индивидуальных предпринимателей. Решением суда все они отправлены под домашний арест. По информации следствия, подозреваемые с 2016 по 2018 год обманом получали контракты на поставку масла в школы и сады. А под его видом поставляли фальсификат, содержащий дешёвое и вредное пальмовое масло.

— Злоумышленники, фактически закупая продукт по цене 90 рублей за килограмм, реализовывали его для обеспечения питания детей образовательных учреждений города Махачкалы по цене свыше 300 рублей за килограмм, — говорится в сообщении МВД по региону.

Против бизнесменов возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество", теперь им грозит до десяти лет заключения и штраф.