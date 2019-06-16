Саммит России, Азербайджана и Ирана состоится в августе в Сочи

О намерении летом провести встречу с Алиевым и Рухани Путин сообщил в апреле этого года.

Встреча президентов России, Азербайджана и Ирана Владимира Путина, Ильхама Алиева и Хасана Рухани состоится в Сочи в августе 2019 года. Место проведения трёхстороннего саммита сообщил министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв.

— В августе этого года планируется встреча на высшем уровне в Сочи между президентами трёх стран — России, Ирана и Азербайджана, — рассказал он на открытии конференции "Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества" в Тегеране.

О намерении в августе провести встречу с азербайджанским и иранским коллегой Путин сообщил в апреле этого года. Тогда глава государства не называл место проведения.