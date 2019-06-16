40 человек погибли из-за аномальной жары в Индии

В регионе уже на протяжении месяца стоит аномально тёплая погода без осадков, температура воздуха днём не опускается ниже +40 градусов.

Согласно последним данным, уже 40 человек скончались от аномальной жары в штате Бихар на северо-востоке Индии. Об этом сообщает портал Ndtv.

По информации журналистов, наибольшее число погибших зафиксировано в округе Аурангабад — 27 человек. Ещё 12 человек погибли в округе Гая. Главный министр Индии Нитиш Кумар выразил соболезнования семьям погибших и обещал им выплаты от государства в размере 400 тысяч индийских рупий (≈ 5,7 тысячи долларов).

Отмечается, что в регионе установилась несвойственная для этой части Индии жара. На протяжении практически месяца температура воздуха днём не опускается ниже +40 градусов. В столице страны Нью-Дели был отмечен исторический рекорд жары, когда столбики термометров поднялись выше +50 градусов.