Более 100 тысяч иностранцев отдохнули в Крыму с начала года

В республике отметили популярность у зарубежных гостей морских круизов на лайнере "Князь Владимир".

За первые пять месяцев 2019 года Крым посетило более 100 тысяч иностранных туристов, в том числе из США. Об этом рассказал глава Комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

— С января по май более 100 тысяч иностранных туристов приехали отдохнуть в Крым, в том числе более четырёх тысяч из Евросоюза и США. Наибольший поток иностранных туристов — с Украины, — уточнил парламентарий.

Черняк отметил популярность у зарубежных гостей круизного лайнера "Князь Владимир", который курсирует в Чёрном море между Крымом и Краснодарским краем. В частности, на девятипалубном судне прокатились организованные группы туристов из Германии, Сербии, Китая, Вьетнама и других стран.

Ранее в Крыму рассказали о фиаско Киева из-за водной блокады полуострова.