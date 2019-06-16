Бывшего канцлера Германии пригласили в Крым

Немецкая община считает, что приезд авторитетного политика был бы очень целесообразен и логичен.

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера пригласили посетить Крым после его слов о законности воссоединения региона с Россией. Такое предложение ему сделала немецкая община республики.

— Господин Шрёдер в Крыму ещё не был, но, учитывая его заявления, думаю, теперь он просто обязан посетить наш полуостров. Мы приглашаем Шрёдера приехать в Крым, — сказал в беседе с РИА "Новости" глава немецкой национально-культурной автономии республики, руководитель Комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, жители полуострова относятся к Шрёдеру с уважением и доверием и хотели бы видеть на крымской земле. Он считает, что приезд авторитетного политика был бы очень целесообразен и логичен.

Как ранее писал Лайф, экс-канцлер ФРГ заявил, что "Крым — это давняя русская территория", а воссоединение региона с Россией проходило абсолютно законно с юридической точки зрения и в соответствии с желанием населения полуострова.