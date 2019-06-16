В Минкавказа ожидают развития совместного туризма с Ираном в Каспийском море

Глава ведомства напомнил, что Каспий — море пяти стран и Россия сделает первый шаг для развития общего туризма.

Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв рассказал, что Россия готова предложить Ирану совместные проекты для развития круизного туризма в Каспийском море.

— Правительством России утверждена стратегия развития туризма в СКФО до 2035 года, и мы готовы предложить нашим партнёрам из Ирана совместное участие в реализации целого ряда мероприятий в сфере туризма, — цитирует ТАСС слова министра с международного форума "Иран и Северный Кавказ: История и перспективы сотрудничества" в Тегеране.

В ведомстве надеются, что совместные с Ираном проекты через пять лет увеличат полуторамиллионный турпоток в регион в три раза.

Несколько лет назад Иран упростил визовый режим для привлечения туристов. Однако специалисты по безопасности добавили страну в список стран с наибольшими рисками для туристов на дорогах.