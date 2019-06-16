Депутат Рады предупредил о последствиях монополизации власти на Украине

По его мнению, страна нуждается в разделении ответственности и введении системы сдержек.

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что, если всю власть на Украине получит одна партия, это приведёт к "сумасшествию и полной потере берегов".

— Получение всей полноты власти — мечта любой политической партии, и в нашей системе выборов подобное возможно. Но в нашей же системе отношений между властью и обществом это неизбежно означает сумасшествие и полную потерю берегов, что мы уже наблюдали начиная с 2005 года, — отметил парламентарий в "Фейсбуке".

По его мнению, в стране нужно разделить ответственность и ввести систему сдержек, так как "не может власть сама за всех решать и одновременно сама себя контролировать".

Напомним, за партию действующего президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", согласно опросу социологической группы "Рейтинг", на парламентских выборах готовы проголосовать 47,5% украинцев.