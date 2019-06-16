Екатеринбургская епархия решила не строить храм в сквере у Театра драмы

Митрополит Кирилл заявил, что церковь не хочет становиться причиной раздора между горожанами.

Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строительства храма в сквере около Свердловского академического театра драмы, чтобы возвести собор Святой Великомученицы Екатерины "на достойном её святости месте". Решение объявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл во время поздравления всех с праздником Святой Троицы.

— В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, всё равно станет причиной раздора для людей, желающих разбудить древнего демона гражданской междоусобицы. Мы бы не хотели давать диаволу такую возможность, а потому отказываемся от права строить собор Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра, — подчеркнул священнослужитель.

Он обратил внимание на то, что епархии приходится в третий раз отказываться от выбранного места. Митрополит Кирилл заявил, что далее они не намерены уступать, отметив, что "не осталось щёк, которые церковь ещё не подставляла под удар".

К слову, в 2010 году храм хотели построить на площади Труда, на историческом месте, а в 2017-м — в акватории городского пруда.

Напомним, акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. Тогда участники митинга снесли временный забор на стройке, было задержано несколько человек. Мэрия решила спорный вопрос с помощью опроса горожан. Его предложил провести президент РФ Владимир Путин. Большинство опрошенных ВЦИОМ высказались за отказ от строительства храма в сквере.