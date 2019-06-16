Задержан подозреваемый в убийстве во время массовой драки под Пензой

Один из участников произошедшего 13 июня конфликта погиб от черепно-мозговой травмы.

Следователи задержали ещё 12 участников массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которой пострадали четыре человека и один скончался в больнице. Об этом сообщила Лайфу официальный представитель СК России Светлана Петренко.

— Задержаны ещё 12 жителей Чемодановки. Один из них подозревается в совершении убийства 34-летнего мужчины. В ближайшее время, в зависимости от роли и степени участия каждого, им будет предъявлено обвинение, — уточнила пресс-секретарь ведомства.

В СК напомнили, что ранее задержали троих участников драки. Двое из них уже арестованы, принятие решения в отношении третьего отложено на 72 часа в связи с необходимостью получения медицинского заключения о состоянии его здоровья. Все трое признают участие в конфликте.

Как ранее писал Лайф, вечером 13 июня в селе Чемодановка произошла массовая драка. Пять человек пострадали, двоим понадобилась госпитализация. Один из раненых скончался от черепно-мозговой травмы спустя сутки. После конфликта в полицию для опроса было доставлено 174 человека.

Накануне уголовное дело переквалифицировано следователями на более тяжкие статьи — "Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений" и "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал дело в Главное следственное управление СКР.