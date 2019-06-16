Роспотребнадзор рассказал, как выбрать вкусную и безопасную клубнику

Это быстропортящаяся ягода, у которой при мытье сокращается срок хранения. Если нет возможности употребить её за пару дней, ягоду можно заморозить.

Роспотребнадзор напомнил россиянам, как выбрать вкусную, полезную клубнику и избежать последствий для организма. Ведомство замечает, что, несмотря на то что в большинстве городов существует круглогодичная доступность привезённой из-за рубежа ягоды, россияне с нетерпением ждут отечественную.

Федеральная служба назвала критерии качественных плодов:

— ягоды сухие, без признаков гниения;

— цвет однородный, насыщенный;

— листики "чашечки", обрамляющие ягоду, зелёные, без признаков увядания;

— поверхность ягод упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений;

— запах насыщенный, ягодный.

А вот от влажных ягод, клубники с пятнами, с пожелтевшими листочками и без запаха стоит отказаться. Белый кончик говорит о незрелости ягоды.

При выборе существуют и тонкости. Если между зелёными листиками и ягодой существует зазор, клубника будет сладкой. Ягода с плотно прижатыми листиками будет кислить.

Ранее Лайф приводил советы диетолога, который рассказал о последствиях злоупотребления ягодой. Они проявляются в виде аллергических реакций.