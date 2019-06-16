Эрдоган анонсировал поставки С-400 в первой половине июля

По словам турецкого лидера, каких-либо проблем в вопросе поставок не наблюдается.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Анкару начнутся в первой половине июля. Он отметил, что вопрос о поставках — "решённое дело".

— Каких-либо проблем не наблюдается. Я думаю, что поставки начнутся в первой половине июля, — передаёт телеканал NTV его слова.

Турецкий лидер снова подчеркнул, что Анкара не откажется от контракта по С-400. По его словам, Россия выдала Турции кредит с процентами, которых не существует на международном рынке.

Ранее министр обороны США Патрик Шэнахэн предупредил турецкие власти о решении Вашингтона приостановить участие Турции в программе по обучению турецких лётчиков в США навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за приобретения С-400. Турция пригрозила США ответными шагами в случае санкций из-за контракта с Россией.