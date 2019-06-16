Индия получит более $217 млн от повышения пошлин для США

Предполагается, что данная сумма компенсирует те убытки, которые страна понесёт от аналогичных действий Вашингтона.

Индия рассчитывает получить порядка более $217 млн дополнительного дохода в результате повышения импортных пошлин на 28 товаров из США. Повышение вступает в силу с сегодняшнего дня. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Предполагается, что данная сумма компенсирует те убытки, которые страна понесёт от повышения налога на индийские товары со стороны Вашингтона. Уточняется, что пошлины с 16 июня выросли на американские нут — до 60% и чечевицу — до 30%, а также на некоторые виды миндаля, грецкие орехи, яблоки и груши, борную кислоту и ряд изделий из железа и стали.

Напомним, в марте 2018 года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия — 25% и 10% соответственно. Индия, которая является вторым по величине в мире производителем стали, восприняла действия Вашингтона негативно и объявила о решении ответить зеркальными мерами.