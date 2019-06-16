Страны "Большой двадцатки" договорились сократить объёмы пластикового мусора

Также члены G20 намерены объединить усилия для стабильного снабжения мировой экономики энергетическим сырьём.

Страны "Большой двадцатки" будут предпринимать добровольные усилия по сокращению объёмов пластикового мусора. Данное решение было принято министрами энергетики и экологии государств — участников встречи G20 в японской Каруидзаве.

Обсуждение проблемы пластикового мусора стало одной из центральных тем на совещании. В итоге министры договорились о сокращении объёмов подобных отходов и обмене данными о достигнутых результатах. Также участники встречи обсудили вопросы энергетической безопасности и стабильных поставок углеводородов.

— По этим темам на совещании было достигнуто полное единодушие... Все участники высказались за объединение усилий, направленных на стабильное снабжение мировой экономики энергетическим сырьём, — сообщил на итоговой пресс-конференции министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

Министерская встреча проводилась в Каруидзаве в рамках подготовки к саммиту "Большой двадцатки", который пройдёт 28–29 июня в Осаке. Ранее стало известно, что на переговорах может состояться встреча президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа.