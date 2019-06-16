Страны "Большой двадцатки" договорились сократить объёмы пластикового мусора

Страны "Большой двадцатки" будут предпринимать добровольные усилия по сокращению объёмов пластикового мусора. Данное решение было принято министрами энергетики и экологии государств — участников встречи G20 в японской Каруидзаве.
Обсуждение проблемы пластикового мусора стало одной из центральных тем на совещании. В итоге министры договорились о сокращении объёмов подобных отходов и обмене данными о достигнутых результатах. Также участники встречи обсудили вопросы энергетической безопасности и стабильных поставок углеводородов.
— По этим темам на совещании было достигнуто полное единодушие... Все участники высказались за объединение усилий, направленных на стабильное снабжение мировой экономики энергетическим сырьём, — сообщил на итоговой пресс-конференции министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.
Министерская встреча проводилась в Каруидзаве в рамках подготовки к саммиту "Большой двадцатки", который пройдёт 28–29 июня в Осаке. Ранее стало известно, что на переговорах может состояться встреча президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа.
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