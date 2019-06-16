Попутчики сняли, как на рейсе из Новокузнецка в Москву скрутили дебошира

Из-за буйного пассажира и его чуть более спокойного друга самолёт вылетел на двадцать минут позже графика.

Двое мужчин, которые должны были отправиться на самолёте из Новокузнецка в Москву, остались в аэропорту вылета. Мужчины распивали алкогольные напитки в зале ожидания и конфликтовали с попутчиками, после чего, поднявшись на борт, устроили скандал с членами экипажа, сообщает Новокузнецк.ru

— После прохождения досмотра двое приятелей решили распить спиртное в зоне ожидания. Спустя какое-то время они начали шумно себя вести, докапываться до других людей, чем привлекли внимание пассажиров и персонала. Персонал вызвал полицию, — цитирует издание очевидцев произошедшего.

Остальные пассажиры положительно восприняли такой исход, согласившись, что действия буйного мужчины и его друга могли привести к опасной ситуации в полёте.

Только накануне Лайф сообщал, что самолёту "Аэрофлота", который следовал из Барселоны в Москву, пришлось приземлиться в Варшаве из-за пьяного пассажира. Его забрала местная полиция.