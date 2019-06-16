Власти Воронежской области окажут помощь девочке, выжившей в ДТП с 8 погибшими

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил оказать всю необходимую помощь десятилетней девочке, которая выжила после страшного ДТП с восемью погибшими.
Сейчас девочка находится в реанимации областной детской клинической больницы № 2. Ей диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы мягких тканей, а также есть подозрения на перелом двух голеней.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления выжившей.
— Сил, стойкости вам в эти тяжёлые дни. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшей, — передаёт его слова пресс-центр правительства региона.
Напомним, 15 июня на 59-м километре автодороги Воронеж — Луганск произошло ДТП с участием легковушки и микроавтобуса. В салоне минивэна Volkswagen Transporter сидело восемь человек. В автомобиле Ford Focus в момент аварии находился только водитель. По предварительной версии, он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, лобовое столкновение произошло на большой скорости.
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