В Крыму нашли мёртвым 18-летнего спортсмена из Мурманска

Юноша отправился вчера на утреннюю пробежку и больше на базу отдыха не возвращался.

В Крыму нашли тело 18-летнего спортсмена из Мурманска, который бесследно исчез сутки назад. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе МЧС республики.

Группа спортсменов отправилась на утреннюю пробежку вчера, 15 июня. После неё на базу отдыха не вернулся 18-летний юноша. На поиски отправились спасатели, полицейские и волонтёры, однако найти исчезнувшего не удалось.

— Ночью поиски были приостановлены и возобновлены сегодня рано утром. Пострадавший был обнаружен без признаков жизни. Ведётся расследование, — рассказал министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

Ранее Лайф писал о двухлетнем мальчике, который в одиночку смог прожить четыре дня в лесу без еды и воды.