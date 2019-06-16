Полиция завела дело после страшного ДТП с восемью погибшими под Воронежем

Единственной выжившей оказалась десятилетняя девочка, сейчас она находится в реанимации региональной больницы.

Полиция завела уголовное дело после ДТП в Воронежской области, в результате которого погибло восемь человек.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", — рассказали Лайфу в ГУ МВД РФ по региону.

Единственной выжившей в аварии оказалась десятилетняя девочка. Сейчас она находится в реанимации региональной больницы, у неё черепно-мозговая травма, ушибы мягких тканей, а также есть подозрение на перелом двух голеней.

Сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей. Также полицейские изъяли карту памяти видеорегистратора из автомобиля очевидца происшествия. Назначены судебные экспертизы.

Напомним, ДТП с участием легковушки и микроавтобуса произошло 15 июня на 59-м километре автодороги Воронеж — Луганск. Ранее Лайф опубликовал видео с места жуткой аварии.