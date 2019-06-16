Чернокожий сотрудник Boeing обвинил работодателя в расизме

По его словам, однажды он обнаружил, что его рабочее место залито мочой. Он не смог выполнять обязанности.

Чернокожий сотрудник авиационного гиганта Boeing заявил о том, что к его рабочему столу подвесили петлю, а также оставили записку со словом "негр". Инспектор по качеству в американском штате Южная Каролина предъявил иск компании за предполагаемую "расово-враждебную" рабочую среду, сообщает ABC News.

В своём иске инспектор утверждает, что начиная с 2017 года он "подвергался преследованию на расовой почве" на своём рабочем месте в Boeing. Так, однажды придя на работу, он обнаружил свой стул и стол в моче.

— Это было унизительно, я действительно не хотел больше работать. Они должны были заменить мой стол, заменить мой стул, я не мог выполнять обязанности, за которые мне платят... Я не знаю, каков был их мотив, но я говорю вам прямо сейчас, это всё ещё влияет на меня и по сей день, — высказался сотрудник.

— Коллеги использовали это "N-слово" (негр. — Прим. ред.) несколько раз. Вы просто слышите, как люди говорят это, как будто сейчас 1817 год, — добавил инспектор.

В запросе журналистов представитель Boeing ответил, что инспектор "является ценным сотрудником команды Boeing в Южной Каролине, но его обвинения не обоснованы, о большинстве претензий никогда не было известно руководству".

А вот в компании Google обратная ситуация. Рекрутер компании обвинил самого работодателя в ущемлении прав белых мужчин. Ему указывали даже не приглашать на собеседование некоторые категории граждан. Есть позиции, которые не смогут занять мужчины европейского и азиатского происхождения.