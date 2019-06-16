В ДНР обвинили ВСУ в подготовке провокации

По данным Народной милиции, украинские военные планируют обстрелять собственные позиции и переложить вину за "атаку" на Донецк.

Разведка Донецкой Народной Республики (ДНР) узнала, что украинские силовики готовят вооружённую провокацию для срыва подписания соглашения о перемирии в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

— Нам стало известно о планах командования операции объединённых сил совершить в ближайшие дни очередную вооружённую провокацию, направленную на срыв возможных соглашений по мирному урегулированию конфликта в ходе предстоящих переговоров контактной группы 19 июня в Минске, — уточнили в ведомстве.

По данным ополченцев, ВСУ планируют обстрелять собственные позиции в районе подконтрольной Киеву Авдеевки и близлежащие населённые пункты. Согласно плану Киева, украинские СМИ будут снимать фейковые репортажи о потерях среди личного состава, мирных жителей, а также разрушениях. Ответственность за "атаку" украинская сторона планирует возложить на ДНР, заявили в Народной милиции.

Ранее в ДНР сообщили, что в результате обстрела украинскими силовиками пригорода Донецка пострадало семь человек.