Минивэн столкнулся с "газелью" под Оренбургом, погиб один человек

В результате столкновения минивэна Honda с пассажирской "Газелью" в Переволоцком районе Оренбургской области погиб один человек и ещё шестеро пострадали. Об этом сообщили Лайфу в экстренных службах региона.
Жуткое ДТП произошло в десяти километрах от села Донецкое. В минивэне Honda находилось восемь граждан Киргизии. Транспортное средство ехало из Бишкека. После столкновения один их автомобилей свалился с дороги и перевернулся несколько раз. Второй микроавтобус буквально смяло от удара.
В "ГАЗели Баргузин" ехали супруги с пятилетней внучкой. В результате погиб водитель "Газели". Ещё шесть человек, включая маленькую девочку и её бабушку, госпитализированы в ближайшие больницы. Список пострадавших выглядит так:
- Биршат Кашкарьева 1988 г.р.
- Мурат Кульчораев 1963 г.р.
- Нурбек Джумагулов 1979 г.р
- Вера Ершова 1962 г.р.
- Софья М. 2014 г.р.
Личность ещё одного раненого не установлена. Погибший — Ершов Александр 1960 г.р.
Накануне жуткое ДТП с участием легковушки и микроавтобуса произошло на 59-м километре автодороги Воронеж — Луганск. Погибло восемь человек. Полиция завела дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Лайф опубликовал видео с места жуткой аварии.
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