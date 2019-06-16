Минивэн столкнулся с "газелью" под Оренбургом, погиб один человек

Во время аварии в одном из автомобилей находилось восемь человек, во втором ехала семья.

В результате столкновения минивэна Honda с пассажирской "Газелью" в Переволоцком районе Оренбургской области погиб один человек и ещё шестеро пострадали. Об этом сообщили Лайфу в экстренных службах региона.

Жуткое ДТП произошло в десяти километрах от села Донецкое. В минивэне Honda находилось восемь граждан Киргизии. Транспортное средство ехало из Бишкека. После столкновения один их автомобилей свалился с дороги и перевернулся несколько раз. Второй микроавтобус буквально смяло от удара.

В "ГАЗели Баргузин" ехали супруги с пятилетней внучкой. В результате погиб водитель "Газели". Ещё шесть человек, включая маленькую девочку и её бабушку, госпитализированы в ближайшие больницы. Список пострадавших выглядит так:

Биршат Кашкарьева 1988 г.р. Мурат Кульчораев 1963 г.р. Нурбек Джумагулов 1979 г.р Вера Ершова 1962 г.р. Софья М. 2014 г.р.

Личность ещё одного раненого не установлена. Погибший — Ершов Александр 1960 г.р.

Накануне жуткое ДТП с участием легковушки и микроавтобуса произошло на 59-м километре автодороги Воронеж — Луганск. Погибло восемь человек. Полиция завела дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Лайф опубликовал видео с места жуткой аварии.