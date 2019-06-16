Минивэн столкнулся с "газелью" под Оренбургом, погиб один человек

4

Фото © LIFE

Во время аварии в одном из автомобилей находилось восемь человек, во втором ехала семья.

<p>Фото © LIFE</p>

В результате столкновения минивэна Honda с пассажирской "Газелью" в Переволоцком районе Оренбургской области погиб один человек и ещё шестеро пострадали. Об этом сообщили Лайфу в экстренных службах региона.

<p>Фото © LIFE</p>

Жуткое ДТП произошло в десяти километрах от села Донецкое. В минивэне Honda находилось восемь граждан Киргизии. Транспортное средство ехало из Бишкека. После столкновения один их автомобилей свалился с дороги и перевернулся несколько раз. Второй микроавтобус буквально смяло от удара.

<p>Фото © LIFE</p>

В "ГАЗели Баргузин" ехали супруги с пятилетней внучкой. В результате погиб водитель "Газели". Ещё шесть человек, включая маленькую девочку и её бабушку, госпитализированы в ближайшие больницы. Список пострадавших выглядит так:

<p>Фото © LIFE</p>

  1. Биршат Кашкарьева 1988 г.р.
  2. Мурат Кульчораев 1963 г.р.
  3. Нурбек Джумагулов 1979 г.р
  4. Вера Ершова 1962 г.р.
  5. Софья М. 2014 г.р.

<p>Фото © LIFE</p>

Личность ещё одного раненого не установлена. Погибший — Ершов Александр 1960 г.р.

<p>Фото © LIFE</p>

Накануне жуткое ДТП с участием легковушки и микроавтобуса произошло на 59-м километре автодороги Воронеж — Луганск. Погибло восемь человек. Полиция завела дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Лайф опубликовал видео с места жуткой аварии.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×