За год около 14 тысяч российских отцов взяли декретный отпуск

Прервать карьеру и отдохнуть, чтобы позаботиться о детях, решаются только два процента мужчин в РФ.

За 2018 год декретным отпуском воспользовались около 14 тысяч российских мужчин и 670 тысяч женщин. Об этом рассказал председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребёнка Андрей Коченов.

Он отметил, что прервать карьеру и взять декрет решаются только два процента мужчин. Но при этом число случаев, когда отец является единственным кормильцем и остаётся один с детьми, только возрастает.

— Это происходит по разным причинам, но ясно одно — отец должен получать ровно ту же поддержку со стороны государства, что и мамы-одиночки, — передаёт РИА "Новости" слова Коченова.

Кроме того, он поддержал идею введения "отцовского капитала" при появлении третьего и последующего ребёнка. По его мнению, это поможет поднять и поддержать авторитет отца.

Ранее Лайф сообщал, что в России возросло число женщин — должников по алиментам.