Боксёр Тайсон Фьюри исполнил хит Aerosmith после боя

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Своим жестом боксёр решил поблагодарить своих болельщиков за поддержку на ринге.

Британский боксёр Тайсон Фьюри одержал сегодня победу над немцем Томом Шварцем в бою за звание линейного чемпиона мира. По завершении боя победитель взял в руки микрофон и спел отрывок из песни группы Aerosmith — I Don't Want to Miss a Thing.

Бой состоялся в Лас-Вегасе и продлился два раунда из двенадцати. Рефери остановил бой, зафиксировав технический нокаут.

Супертяжеловес и бывший чемпион мира по боксу Фьюри известен другими выходками вне ринга. Он на два с половиной года прерывал свою карьеру, заявлял, что обожает свой жир, когда весил 171 килограмм. Недавно назвал Владимира Кличко жалким лузером.

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