Боксёр Тайсон Фьюри исполнил хит Aerosmith после боя

🎤🎶 It wouldn’t be a Tyson Fury win without Aerosmith’s ‘I Don’t Want To Miss A Thing.’— Michael Benson (@MichaelBensonn) 16 июня 2019 г.
[🎥 @TRBoxing]pic.twitter.com/iHuAhQRUAT
Британский боксёр Тайсон Фьюри одержал сегодня победу над немцем Томом Шварцем в бою за звание линейного чемпиона мира. По завершении боя победитель взял в руки микрофон и спел отрывок из песни группы Aerosmith — I Don't Want to Miss a Thing.
Бой состоялся в Лас-Вегасе и продлился два раунда из двенадцати. Рефери остановил бой, зафиксировав технический нокаут.
Супертяжеловес и бывший чемпион мира по боксу Фьюри известен другими выходками вне ринга. Он на два с половиной года прерывал свою карьеру, заявлял, что обожает свой жир, когда весил 171 килограмм. Недавно назвал Владимира Кличко жалким лузером.
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