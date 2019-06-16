Боксёр Тайсон Фьюри исполнил хит Aerosmith после боя

Своим жестом боксёр решил поблагодарить своих болельщиков за поддержку на ринге.

🎤🎶 It wouldn’t be a Tyson Fury win without Aerosmith’s ‘I Don’t Want To Miss A Thing.’



[🎥 @TRBoxing]pic.twitter.com/iHuAhQRUAT — Michael Benson (@MichaelBensonn) 16 июня 2019 г.

Британский боксёр Тайсон Фьюри одержал сегодня победу над немцем Томом Шварцем в бою за звание линейного чемпиона мира. По завершении боя победитель взял в руки микрофон и спел отрывок из песни группы Aerosmith — I Don't Want to Miss a Thing.

Бой состоялся в Лас-Вегасе и продлился два раунда из двенадцати. Рефери остановил бой, зафиксировав технический нокаут.

Супертяжеловес и бывший чемпион мира по боксу Фьюри известен другими выходками вне ринга. Он на два с половиной года прерывал свою карьеру, заявлял, что обожает свой жир, когда весил 171 килограмм. Недавно назвал Владимира Кличко жалким лузером.