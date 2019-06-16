Цирковая медведица напала на двух мужчин под Саратовом

Косолапая помещена "под домашний арест". Она содержится в вольере, а рядом выставлен пост охраны.

Цирковая медведица по кличке Майя покусала двух жителей города Балаково Саратовской области. ЧП случилось в гаражном кооперативе "Металлист", где косолапая без намордника разгуливала. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Сначала животное набросилось на проходившего мимо 68-летнего мужчину. Вторым пострадавшим стал 28-летний местный житель, который попытался отбить пенсионера от зверя. Оба мужчины выжили в схватке с медведицей, но были госпитализированы с телесными повреждениями, рваными и укушенными ранами.

— Установлен хозяин животного — житель города Балаково. Он пояснил, что до мая 2019 года он работал в Пензенском цирке дрессировщиком вместе с медведем по кличке Майя, — уточнил представитель полицейского главка.

Владелец рассказал, что в перерывах между гастролями медведица содержалась в вольере в гараже "Металлист". По факту нападения на мужчин началась проверка. На её время хищник "под домашним арестом". Он содержится в вольере, а рядом выставлен пост охраны.

Ранее Лайф сообщал, что житель Тувы в одиночку отбился от медведя, откусив ему язык.