В Москве проходит митинг в поддержку Голунова

Ранее журналиста выпустили из столичного СИЗО, а уголовное дело в отношении него закрыли.

На проспекте Академика Сахарова в Москве начался согласованный с городскими властями митинг в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Мероприятие проходит под лозунгом "Закон и справедливость для всех".

Ожидается, что митинг продлится до 15:00 мск. Он согласован с властями столицы. Заявленная численность участников мероприятия в поддержку Голунова — 20 тысяч человек.

Напомним, задержание журналиста "за попытку сбыта наркотиков" вызвало огромный резонанс. По данным МВД, у Ивана Голунова нашли наркотик мефедрон, наркотики также якобы были найдены при обыске в его квартире. Адвокат корреспондента "Медузы" настаивал, что запрещённые вещества Голунову подбросили.

На защиту журналиста встали многочисленные коллеги и общественники. Поздно вечером в субботу, 8 июня, Никулинский суд постановил отправить Голунова под домашний арест. Однако вскоре стало известно, что следов наркотиков на теле Голунова не нашли. МВД закрыло дело, Голунова освободили, а два столичных генерала МВД лишились должностей.