Медики рассказали о состоянии Алибасова после отравления

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Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Ранее сообщалось, что у него потеря ориентации во времени после искусственной комы.

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского сообщили, что состояние отравившегося бытовой химией продюсера Бари Алибасова остаётся тяжёлым.

Пока всё ещё в токсикологической реанимации, состоянии тяжёлое, вечером температура была 36,6, утром — 36,8, — цитирует сотрудника больницы РИА "Новости".

Продюсера госпитализировали после того, как он выпил жидкость для очистки труб. Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. По словам близких продюсера, у него потеря ориентации во времени после искусственной комы.

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