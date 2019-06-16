Погранслужба Украины усилит проверку въезжающих в страну крымчан

На контрольных пунктах въезда-выезда между Крымским полуостровом, который на Украине называют оккупированным, и самой Незалежной в ближайшее время начнётся усиленный мониторинг граждан. По инициативе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины будет проводиться анонимное анкетирование, сообщает "Крым.Реалии".
— Это позволит более тщательно проанализировать те проблемы, с которыми обращаются и с которыми сталкиваются жители... — заявил замминистра Юсуф Куркчи.
Отмечается, что, согласно опросам, жители Крыма пересекают границу не только для переоформления документов и получения медицинских услуг, но и ради учёбы. Некоторые выезжают дальше на отдых или по частным делам.
Власти самого полуострова сообщили, что украинцы чаще других иностранцев приезжают в Крым.
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