Семенович оказалась под капельницей из-за отравления варёным языком

Певица призналась, что по пути из Вологды в Москву вся побелела и очень испугалась.

Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович слегла из-за острого отравления варёным языком. Певица рассказала подписчикам в "Инстаграме", что лежит под капельницей.

— Съела варёный язык. От Вологды до дома ехала и вся побелела. Очень испугалась. Время для меня очень ценно. Буду стараться как можно скорее поправиться, — поделилась Семенович.

Артистка пожаловалась, что из-за произошедшего пропустила скачки в Монте-Карло и "кучу важных вещей".

Ранее Анна Семенович рассказала, как проливной дождь сорвал её выступление на Фестивале кваса в Краснодарском крае.