Семенович оказалась под капельницей из-за отравления варёным языком

Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович слегла из-за острого отравления варёным языком. Певица рассказала подписчикам в "Инстаграме", что лежит под капельницей.
— Съела варёный язык. От Вологды до дома ехала и вся побелела. Очень испугалась. Время для меня очень ценно. Буду стараться как можно скорее поправиться, — поделилась Семенович.
Артистка пожаловалась, что из-за произошедшего пропустила скачки в Монте-Карло и "кучу важных вещей".
Ранее Анна Семенович рассказала, как проливной дождь сорвал её выступление на Фестивале кваса в Краснодарском крае.
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