Появилось видео "ограбления" магазина Томом Хэнксом

На снятых кадрах звезда хватает ростовое изображение самого себя и убегает со словами "Я Том Хэнкс, и я забираю это".

В YouTube-канале популярного американского шоу Jimmy Kimmel Live появилась видеозапись "ограбления", которую на спор совершил голливудский актёр Том Хэнкс. От хулиганства звезды "пострадала" сувенирная лавка в Лос-Анджелесе.

Ведущий Джимми Киммел упрекнул Хэнкса в безупречности и заставил запятнать свою репутацию ограблением. Актёр подчинился и прямо из студии пошёл на дело. Из магазина он "украл" свою картонную копию и несколько сувенирных статуэток "Оскар" со словами "Я Том Хэнкс, и я забираю это".

Ранее Лайф рассказывал, как Том Хэнкс пришёл в случайное кафе и устроил для всех настоящий праздник.