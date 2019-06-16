Кремль заявил о возможности новой встречи Путина и Трампа перед саммитом G20

Единственные полноформатные переговоры лидеров двух стран состоялись 16 июля 2018 года в Хельсинки.

Новая встреча президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — может состояться накануне саммита G20. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Полноформатная встреча в рамках G20 Путина и Трампа может быть организована даже накануне этого мероприятия, — заявил представитель Кремля в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".

Песков добавил, что пока никаких инициатив из Вашингтона по данному направлению Москва не получала.

Напомним, Путин и Трамп провели первые полноформатные переговоры 16 июля 2018 года в Хельсинки. Позднее глава Белого дома поручил своему помощнику по нацбезопасности Джону Болтону подготовить вторую встречу с президентом России. Однако она пока не состоялась.