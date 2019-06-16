Посол РФ в США рассказал, как можно улучшить отношения двух стран

По мнению дипломата, делать это нужно в том числе путём развития взаимоуважения.

Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов считает, что для улучшения взаимоотношений двух стран нужно бороться с русофобией и развивать деловые контакты.

— В непростых условиях надо работать вместе над восстановлением и поддержанием дружественных, взаимоуважительных отношений между Россией и США. Прежде всего — через участие в продвижении позитивного образа нашей страны, налаживание деловых связей и поддержание профессиональных контактов, — приводит посольство его слова.

Дипломат отметил, что контакты двух стран налаживаются и по линии молодёжи. Американские представители участвовали в форуме российских и русскоязычных СМИ "Русское зарубежье" в Петербурге, а в августе примут участие ещё в форуме "Евразия глобал" в Оренбургской области.

О том, что в США много русофобских взглядов, ранее высказывалась и актриса Памела Андерсон. Однако, согласно данным российских социологов, и у нас в стране жители считают Штаты главным противником России. Очень сильно взаимоотношения двух стран сказались на российских эмигрантах, они пожаловались президенту США Дональду Трампу на дискриминацию.