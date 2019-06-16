Полиция насчитала 1,6 тысячи участников митинга в поддержку Голунова

При этом заявленная организаторами численность — двадцать тысяч человек. Акция рассчитана на два часа.

Около 1,6 тысячи человек принимают участие в согласованном с властями митинге в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова на проспекте Академика Сахарова в Москве. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

— В нём принимает участие около 1600 человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности, — уточнили в полицейском главке.

Напомним, митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" начался в 13:00. Ожидается, что мероприятие продлится до 15:00 мск. Заявленная организаторами численность участников митинга в поддержку Голунова — двадцать тысяч человек.

Лайф ведёт прямую трансляцию мероприятия.