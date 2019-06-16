Песков прокомментировал инцидент с танкерами в Оманском заливе

Представитель Кремля призвал "трезво оценивать ситуацию и дождаться, когда появятся какие-то убедительные данные".

Москва не считает правильным принимать во внимание голословные обвинения в адрес Ирана по ситуации в Оманском заливе, поскольку подобные инциденты способны расшатать основы мировой экономики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

— Мы научились быть сдержанными в своих оценках и по-прежнему призываем всё-таки трезво оценивать ситуацию и дождаться, когда появятся какие-то убедительные данные. Ссылаться на то, что это какие-то секретные данные, в данном случае абсурдно, — подчеркнул представитель Кремля.

Как отметил Песков, "подобные инциденты действительно способны расшатать просто основы мировой экономики", поэтому без доказательств подобные обвинения звучать не должны.

Он также напомнил, как в 2003 году госсекретарь США Колин Пауэлл принёс на заседание пробирки с белым порошком в качестве доказательства того, что режим Саддама Хусейна якобы разрабатывает секретное оружие массового уничтожения. Впоследствии данные обвинения не подтвердились.

13 июня в Оманском заливе были атакованы два танкера. Изначально была выдвинута версия о торпеде, но затем американские военные показали видео с беспилотника, как, предположительно, иранские моряки снимают с корпуса одного из танкеров не сработавшую мину. А американский госсекретарь Майк Помпео назвал Иран виновным. Позже к позиции Вашингтона присоединился и Лондон. В Иране причастность к атаке опровергают.