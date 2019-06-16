Спасатели озвучили причину мощного взрыва в центре Киева

Он был настолько сильным, что в нескольких соседних домах вылетели стёкла из окон.

Взрыв в гараже на Тургеневской улице в центре Киева случился из-за повреждения газовой трубы. Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Уточняется, что взрыв произошёл в гаражах, в которых хранились кофейные машины и баллоны с газом.

Очевидцы отмечают, что взрыв был настолько сильным, что в нескольких соседних домах вылетели стёкла, а один из автомобилей разорвало на части.

Напомним, взрыв прогремел поздно вечером 16 июня. В результате ЧП никто не пострадал.