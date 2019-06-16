Жену Нетаньяху оштрафовали на $15 тысяч за заказ ресторанной еды

Первая леди Израиля израсходовала порядка $100 тысяч из государственного бюджета.

Мировой суд Иерусалима признал жену премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сару виновной в злоупотреблениях при содержании резиденции главы правительства. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

Первая леди Израиля пошла на сделку со следствием после четырёх лет судебных разбирательств. В обмен на признание вины в "намеренном использовании чужой некомпетентности" с неё сняли обвинения в растрате бюджетных средств и мошенничестве. Сара Нетаньяху приговорена к штрафу в 55 тысяч шекелей (около $15 тысяч).

Как ранее писал Лайф, жена израильского премьера в период с сентября 2010 по март 2013 года израсходовала порядка $100 тысяч из бюджета на заказ еды из ресторанов и услуги кейтеринга.