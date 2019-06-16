Очевидец спас упавшего на рельсы мотоциклиста за секунду до прибытия поезда

85-летний Йиржи Душка не заметил опущенный шлагбаум и влетел в него на большой скорости.

Очевидец спас пенсионера, который на мотоцикле врезался в шлагбаум и упал на рельсы на железнодорожном переезде около станции Костелец-над-Орлици в Чехии. Инцидент произошёл 21 апреля текущего года, но местная полиция обнародовала кадры только сейчас.

85-летний Йиржи Душка, видимо, не заметил опущенный шлагбаум и влетел в барьер на высокой скорости. Пожилой байкер и его железный конь оказались на рельсах. При этом быстро встать мужчина не смог. К счастью, к нему прибежал прохожий и стащил с рельсов за мгновение до прибытия поезда. Очевидец спас и его мотоцикл.

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