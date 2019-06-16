Авария оставила без электричества 48 миллионов жителей Аргентины и Уругвая

На железных дорогах стран остановились поезда, а на перекрёстках выключились светофоры.

По всей территории Аргентины и Уругвая, а также в некоторых районах Бразилии и Парагвая отключилось электричество, сообщает Би-би-си.

— Крупный сбой в системе электрических соединений оставил всю Аргентину и Уругвай без электроэнергии, — говорится в сообщении компании-поставщика электроэнергии Edesur.

О причинах аварии власти не сообщают. Общая численность населения, которое затронула авария, составляет около 48 миллионов человек.

Весной этого года из-за аварии на ГЭС "Эль-Гури" отключилось электричество по всей Венесуэле. Власти сообщили о диверсии со стороны оппозиции.