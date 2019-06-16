Песков рассказал о выжидательной позиции Путина в отношении Украины

В целом подход у Кремля позитивный и есть ожидания сдержанного оптимизма, отметил он.

Президент РФ Владимир Путин занимает выжидательную позицию в отношении Киева, поскольку конкретного понимания украинской риторики пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Путин занимает такую выжидательную позицию. Но в целом подход позитивный и ожидания сдержанного оптимизма есть, но чёткой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого, — пояснил он в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Представитель Кремля напомнил заявление Путина о том, что лучшим критерием для него будет понимание подходов Владимира Зеленского к вопросам взаимоотношений России и Украины, а также к минским договорённостям.

Ранее Путин выразил надежду, что украинский лидер сможет быстро адаптироваться на новом посту.