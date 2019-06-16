Прокуратура начала проверку по факту расцепки вагона поезда в Брянске

Отмечается, что пострадавших в происшествии нет. Отправление поезда задержали более чем на три часа.

Прокуратура начала проверку из-за случая с расцепкой вагона пассажирского поезда Брянск — Москва.

— Брянская транспортная прокуратура организовала проверку по факту расцепки вагонов пассажирского поезда № 738 сообщением Брянск — Москва, — рассказали Лайфу в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Отмечается, что пострадавших в происшествии нет.

Ранее СМИ сообщили, что у пассажирского поезда Брянск — Москва во время движения отцепился один из вагонов. В МЖД эту информацию опровергли, заявив, что расцепление произошло на станции при отправлении. Пассажирам предоставили резервный состав.

А накануне Лайф сообщал, что под Смоленском сорванный ветром лист кровли упал на пассажирский поезд.