Следствие привлекло Голунова уже как свидетеля

Допрос проводился в рамках того же уголовного дела, в котором ранее журналист фигурировал как обвиняемый.

Корреспондент интернет-издания "Медуза" Иван Голунов стал из обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков свидетелем. Об этом сообщил ТАСС адвокат Сергей Бадамшин.

— Накануне были проведены следственные действия с участием Ивана, в том числе его допрос в качестве свидетеля по обстоятельствам и событиям, произошедшим с ним, — сказал адвокат.

О задержании журналиста Ивана Голунова стало известно 7 июня. В МВД сообщили, что при нём нашли наркотик мефедрон. Адвокат журналиста заявлял, что пакет с этим веществом Голунову подбросили.

На защиту журналиста встали его многочисленные коллеги и общественники. Сначала Никулинский суд постановил отправить Голунова под домашний арест. Потом экспертиза показала, что у Голунова нет следов наркотиков на теле. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что у следствия больше нет претензий к журналисту. Также он попросил президента России Владимира Путина уволить двух генералов по итогам дела Голунова.

Сегодня в Москве состоялся митинг, который первоначально собирали для поддержки Ивана Голунова, а после освобождения журналиста его лозунгом стала фраза "Закон и справедливость для всех".