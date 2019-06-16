Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме: У нас полстраны бухает

Заслуженная артистка заявила, что может позволить себе всё, что хочет, но только после того, как отработает концертный день.

Российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова призналась, что может отдохнуть с бокалом шампанского после работы и не видит в этом ничего плохого. Таким образом артистка ответила на критику о злоупотреблении спиртным.

— Я могу себе шампанское позволить и всё, что я хочу, но после того, как отпахала пять часов. Это вам не под фанеру петь. У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом шампанского — алкоголик. Я всей стране желаю такого алкоголизма, — сказала она в программе "Однажды" на НТВ.

Волочкова добавила, что перенесла в жизни множество "испытаний" и "противодействий".

Ранее Лайф писал, что мэр Анапы отменил электронные торги, где должна была пройти закупка услуги "Шоу Анастасии Волочковой". На сайте администрации города появилось сообщение: "Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее".

Сама артистка заявила, что выступит бесплатно, ведь её ждут поклонники из Анапы.