Костюшкина "забыли оповестить" о его концерте в Тобольске

Жители города ждали исполнителя хитов "Женщина, я не танцую" и "Опа, Анапа" в конце месяца на 432-ю годовщину основания населённого пункта.

Бывший участник группы "Чай вдвоем" певец Стас Костюшкин рассказал, что его просто не предупредили о концерте в Тобольске Тюменской области, поэтому он не состоится.

— Дорогие жители Тобольска, я прошу прощения за ваших же организаторов, которые сейчас будут писать, что я конченый, но они просто забыли оповестить нас о концерте в вашем замечательном городе, — написал Костюшкин на своей странице в Instagram.

В комментариях Костюшкин ответил огорчённым жителям города, что когда-то был разговор о проведении мероприятия. Однако потом организатор пропал.

В Администрации города Тобольска изданию URA.RU рассказали, что связью с артистом занималась подрядная организация, а не сотрудники мэрии. Сейчас фирма ищет других артистов на праздник.

Напомним также о случае в Анапе. В начале месяца мэрия позвала Стаса Костюшкина и Анастасию Волочкову для участия в концерте по случаю начала курортного сезона, однако потом от услуг Волочковой отказались, но она решила выступить бесплатно.