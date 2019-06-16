Костюшкина "забыли оповестить" о его концерте в Тобольске

Бывший участник группы "Чай вдвоем" певец Стас Костюшкин рассказал, что его просто не предупредили о концерте в Тобольске Тюменской области, поэтому он не состоится.
— Дорогие жители Тобольска, я прошу прощения за ваших же организаторов, которые сейчас будут писать, что я конченый, но они просто забыли оповестить нас о концерте в вашем замечательном городе, — написал Костюшкин на своей странице в Instagram.
В комментариях Костюшкин ответил огорчённым жителям города, что когда-то был разговор о проведении мероприятия. Однако потом организатор пропал.
В Администрации города Тобольска изданию URA.RU рассказали, что связью с артистом занималась подрядная организация, а не сотрудники мэрии. Сейчас фирма ищет других артистов на праздник.
Напомним также о случае в Анапе. В начале месяца мэрия позвала Стаса Костюшкина и Анастасию Волочкову для участия в концерте по случаю начала курортного сезона, однако потом от услуг Волочковой отказались, но она решила выступить бесплатно.
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