Галину Волчек госпитализировали в Москве

Худрук московского театра "Современник" и народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована в столице для прохождения планового обследования. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

— С Галиной Борисовной всё хорошо. Она госпитализирована для того, чтобы пройти плановое обследование, — цитирует представителя учреждения РИА "Новости".

Информацию ряда СМИ о том, что 85-летнюю народную артистку СССР прооперировали, в театре не подтвердили.

Ранее Лайф писал, что бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович слегла из-за острого отравления варёным языком. Певица лежит под капельницей.