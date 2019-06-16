В Москве откроют памятник погибшим журналистам

С начала девяностых в стране погибло более 300 сотрудников средств массовой информации.

В Москве в этом году на Арбате будет установлен памятник погибшим журналистам. Об этом рассказал председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев.

— В этом году в Москве будет установлен памятник погибшим журналистам, в самом центре — на Арбате, — рассказал он на сегодняшней акции, посвящённой борьбе за свободу слова.

Гусев рассказал, что с начала 90-х в стране погибло более 300 работников средств массовой информации. Он призвал всех соблюдать закон "О средствах массовой информации".

Напомним, митинг, который состоялся сегодня в Москве, первоначально собирали для поддержки журналиста "Медузы" Ивана Голунова, а после освобождения журналиста лозунгом акции стала фраза "Закон и справедливость для всех". Участие в митинге приняло 1600 человек.